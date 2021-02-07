В американском информагентстве Military Watch отметили, что Су-57 является наиболее опасным самолетом РФ. Однако вскоре его сможет затмить МиГ-41.

Авторы материала отмечают, что речь идет об истребителе шестого поколения, который должен будет заменить собой морально устаревший МиГ-31. Он не только сможет превзойти своего предшественника по всем параметрам, но и получит множество невероятных возможностей и функций. К примеру, летать на гиперзвуковой скорости и подниматься до верхних слоев атмосферы.

В результате новый боевой самолет сможет уничтожать вражеские спутники, не позволяя противнику следить за ситуацией боя на земле, море и в воздухе. МиГ-41 также оснастят новейшим оружием класса «воздух-воздух», мощным радаром и современной системой наведения. Эксперты отмечают, что ему удастся даже ликвидировать гиперзвуковые ракеты.