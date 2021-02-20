В Саратовской области 19 февраля во время ДТП с участием трёх автомобилей была травмирована девочка 2016 года рождения.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. Массовое ДТП произошло, как уточняется, на 266-м километре трассы «Тамбов – Саратов». Согласно имеющейся информации, 29-летняя женщина, являющаяся водителем Lada Kalina, не сумела справиться с управлением.

В итоге она допустила выезд на встречку, где произошло последовательное столкновение с двумя иномарками – Audi Q3 и Kia Sportage. Ими управляли 41-летний мужчина и 33-летняя женщина соответственно.

В инциденте пострадала виновница аварии, а также её малолетняя пассажирка. Им потребовалась госпитализация в больницу. Степень полученных ими травм не уточняется.