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В марте пенсионеры могут получить свою пенсию досрочно. В первую очередь это касается тех, что получает выплаты в почтовых отделениях.

Как сообщает Пенсионный фонд, 8 марта выпадает на понедельник, и этот день является праздничным выходным. Почтовые отделения, где возможно получение пенсии, соответственно, также не работают. Поэтому было принято решение дать возможность получить пенсию досрочно.

Так, отделения почты, которые работают шесть дней в неделю, пенсию за 6 и 8 марта выдадут 6 марта. Те отделения, которые работают пять дней в неделю, 6 марта выдадут пенсию за 6 и 9 марта. Те же отделения, у которых три рабочих дня в неделю, 6 марта выдадут пенсию 5, 6, 7 и 8 марта.

Как отмечается, пенсионерам необходимо заранее уточнить график работы своего отделения.

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