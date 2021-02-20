В Приморье во время проведения обхода инспекторами охотнадзора был найден необычный зверёк.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте центра «Амурский тигр». Также была опубликована видеозапись с животным, сделанная во время обхода. На видеозаписи можно увидеть зверька с густой шубкой светлого цвета и пушистым хвостом. Поначалу он попытался спрятаться в снегу за кустами от людей, однако затем всё же решил убежать.

Как предположили сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, попавшее в кадр животное является альбиносом енотовидной собаки, либо у него имеется редкая генетическая мутация. Предполагается, что в будущем его попытаются разыскать, чтобы лучше рассмотреть