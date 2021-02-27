В Ленинградской области появился новый туристический веломаршрут, предназначенный для любителей активных путешествий. Информация об этом была опубликована на сайте правительства региона.

Общая протяжённость маршрута составляет около 400 километров. Он соединяет Сосновый бор и Шлиссельбург. Как указывается, во время путешествия по этому маршруту туристы получат возможность насладиться видами Финского залива, а также посетить такие места, как Копорская крепость, различные старинные усадьбы, императорские охотничьи угодья, и другие места. Также можно будет увидеть множество памятников Великой Отечественной войне.

Разработкой данного маршрута занималась компания «Пулковская высота». Средства на реализацию этого проекта были выделены комитетом Ленобласти по туризму.