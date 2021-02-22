На портале управления МЧС по Ленобласти появилось объявление о штормовом предупреждении из-за надвигающегося на регион сильного снегопада.

В опубликованном сообщении отмечается, что в понедельник, 22 февраля, в ночное время суток в центральных и западных районах Ленинградской области выпадет много снега. Спасатели отмечают, что неблагоприятные погодные условия увеличивают риск возникновения дорожных аварий, поэтому просят водителей по возможности отложить дальние поездки.

Местных жителей предупредили, что снегопад может привести к авариям на железных дорогах, а также различным неполадкам в системах тепло- и энергоснабжения. В случае их обнаружения следует сразу же обратиться в соответствующие ведомства.