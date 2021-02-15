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В понедельник во Всеволожском районе Ленобласти прошел рейд, в ходе которого проверялось соблюдение действующего законодательства в отношении вывоза и размещения мусора. Помимо специалистов Госэконадзора в нем принимали участие также сотрудники ГИБДД.

Проверка осуществлялась в населенных пунктах Янино и Колтуши. Инспекторы проверили документы у водителей 15 мусоровозов, однако с соблюдением все правил вывозили отходы только 12 из них. Остальные осуществляли транспортировку мусора без актуальных сопровождающих документов.

По факту нарушений представители Госэконадзора возбудили административные дела. Сообщается, что рейды будут продолжены и в других населенных пунктах Всеволожского района.

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