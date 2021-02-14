Реми Ламаха, глава Минздрава Гвинеи, заявил, что в стране от лихорадки Эбола скончались четыре человека. В последний раз смертельные случаи заболевания здесь фиксировали в 2016 году.

Отмечается, что причиной произошедшего стала новая вспышка болезни, обнаруженная в Западной Африке. Глава ведомства отметил, что в стране крайне обеспокоены возникшей ситуацией. На данный момент времени в провинции Нзерекоре, расположенной на юго-востоке Гвинеи, от Эболы умерли уже четыре местных жителя.

В СМИ напоминают, что впервые вирус был обнаружен около 45 лет назад в поселении, находившемся возле реки Эбола. В ходе масштабной эпидемии, начавшейся в 2013 году, этой болезнью заразились примерно 30 000 человек, а скончались – 11 300 пациентов.