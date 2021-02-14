читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Реми Ламаха, глава Минздрава Гвинеи, заявил, что в стране от лихорадки Эбола скончались четыре человека. В последний раз смертельные случаи заболевания здесь фиксировали в 2016 году.

Отмечается, что причиной произошедшего стала новая вспышка болезни, обнаруженная в Западной Африке. Глава ведомства отметил, что в стране крайне обеспокоены возникшей ситуацией. На данный момент времени в провинции Нзерекоре, расположенной на юго-востоке Гвинеи, от Эболы умерли уже четыре местных жителя.

В СМИ напоминают, что впервые вирус был обнаружен около 45 лет назад в поселении, находившемся возле реки Эбола. В ходе масштабной эпидемии, начавшейся в 2013 году, этой болезнью заразились примерно 30 000 человек, а скончались – 11 300 пациентов.

Вам может понравиться

В Подмосковье прокурор лишилась премии из-за красного леопардового платья

В Подмосковье помощницу прокурора лишили премии из-за неподобающего вида во время исполнения…
  • Анна
  • 11.02.2021
  • читать 1 минуту

России предсказали вооруженный конфликт в Сирии из-за США

Юрий Лямин, военный эксперт, считает, что США продолжат обострять ситуацию в Сирии,…

Тарас Березовец: Россия собирается захватить Северо-Крымский канал

Тарас Березовец, специалист в области политики из Украины, отметил, что РФ готовится…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 14 февраля – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Армавир: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -3 °C |