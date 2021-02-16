В Греции 85-летний мужчина умер вскоре после того, как ему поставили прививку от коронавируса.

Инцидент произошёл на Крите в больнице Ираклиона. Согласно анамнезу пациента, у него не имелось противопоказаний к вакцине. Как сообщается, мужчина сидел в приёмной после того, как ему была поставлена вакцина. Через восемь минут мужчина неожиданно упал.

У него, как указывается, остановилось сердце. Медики оказали ему помощь и отправили в реанимацию, но доставить его не успели – у пациента произошла вторая остановка сердца, ставшая смертельной.

По мнению медиков, смерть мужчины не связана с вакциной, также её причиной не является анафилактический шок. Причина смерти на данный момент неизвестна, для её установления необходимо проведение судмедэкспертизы. Отмечается, что по научным данным, смертей от какой-либо вакцинации зафиксировано не было.