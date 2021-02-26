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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин назвал главу армянского правительства Никола Пашиняна «плохим танцоров» за высказывания о неработоспособности российских ОТРК «Искандер». Он заявил, что премьер Армении раскритиковал ракетные комплексы лишь для того, чтобы понравиться Западу.

«Соросовские методички подвели Пашиняна. (…) Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному, сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну», – также отметил российский парламентарий.

По словам Саблина, РФ применяла «Искандеры» в реальных боевых действиях в Сирии, поэтому спорить с утверждением о том, что это лучшие и самые эффективные в мире ракетные комплексы, просто глупо. Пашинян просто готов обвинять всех подряд, включая «взрывающиеся на 10 процентов» ракеты, чтобы обелить себя.

Напомним, что депутаты Госдумы также утверждали, что Пашинян недостаточно компетентен, чтобы давать какие-либо оценки российским ракетным комплексам.

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