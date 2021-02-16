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Немецкая группа исследователей решила подать заявку на регистрацию патента, связанного с обнаружением соединения зверобоя, представляющего собой катализатор фотохимических реакций.

Соответствующее открытие было осуществлено благодаря совместной работе двух научных команд, состоявших из химиков и биологов. Они напомнили, что зверобой часто применяется в медицине для лечения депрессии, ожогов или фиброза. В рамках экспериментов они попытались создать двухмерные графеноподобные структуры, используя натуральные вещества. Соединение зверобоя при этом использовалось в виде базового материала.

В результате эксперты выяснили, что зверобой может значительно ускорить фотохимические реакции. Они рекомендуют в дальнейшем применять эти высушенные растения в качестве катализаторов, так как эти цветы не наносят вред окружающей среде.

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