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Компания-производитель истребителей пятого поколения F-35 намерена запугивать американские ВВС угрозой, исходящей от российского комплекса С-400, чтобы повысить продажи своих самолетов, сообщает немецкий новостной ресурс FlightGlobal.

Корреспондент издания Гаррет Рейм пишет, что ВВС США резко изменили политику и решили сэкономить средства, приобретая вместо новейших F-35 модернизированные F-16, которые обходятся значительно дешевле. Кроме того, они все чаще поглядывают в сторону недорогих Boeing F-15EX, что является серьезным ударом по амбициям Lockheed Martin.

Представитель этой компании Грег Улмер решил пуститься на хитрости и применил новый маркетинговый ход. Он заявил, что в современном мире используется высокотехнологическое оружие, которое способно стать угрозой для американских истребителей. Так, Россия продает по всему миру свои комплексы ПВО С-400, а также более старые, но не менее эффективные С-300. И те, и другие чрезвычайно опасны для F-16.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщается, что F-35 Улмер считает единственным самолетом, способным не попадаться на прицел С-400. Поэтому ВВС США пора прекратить экономить и начать покупать только высококлассную воздушную технику.

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