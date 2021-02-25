Немецкая генпрокуратура обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с разведывательным управлением Российской Федерации.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый трудился в компании, специализировавшейся на анализе и починке устройств, предназначенных для замера земельных участков. В рамках одного из таких заказов необходимо было работать с подобным оборудованием, использовавшимся на территории, принадлежавшей Бундестагу. По этой причине у обвиняемого имелся доступ к файлам с чертежами участка.

Указывается, что подозреваемый в отрезок времени между июлем и сентябрем 2017 года решил передать данные о немецких территориях спецслужбам России. Для этого он загрузил файлы на переносный носитель и отослал его работнику российского посольства в столице Германии, работавшего на ГРУ.