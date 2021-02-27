В Чехове было проведено заседание по обеспечению безопасности дорожного движения.

Так, в ходе обсуждения были подняты вопросы о причинах аварийности на автотрассах и рассмотрены меры для предотвращения будущих инцидентов. По итогам заседания было принято несколько решений.

В некоторых местах будут поставлены дорожные знаки, оповещающие о тупиках, жилых зонах, главных дорогах, и так далее.

На участке автотрассы «Зыкеево – Мещерское – Прохорово – обход МОПБ №2» будут установлены дублирующие знаки ограничения скорости. На трассе Старосимферопольское шоссе – Манушкино появится новый пешеходный переход. На дороге НСТ «Оксино» км 0+860 планируется убрать съезд.

На пешеходном переходе на участке трассы Чехов, ул. Гагарина, км 1+115 будут установлены энергосберегающие лампы. Здесь же будет нанесена горизонтальная разметка на дорогу.