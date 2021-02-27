Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Чехове было проведено заседание по обеспечению безопасности дорожного движения.

Так, в ходе обсуждения были подняты вопросы о причинах аварийности на автотрассах и рассмотрены меры для предотвращения будущих инцидентов. По итогам заседания было принято несколько решений.

В некоторых местах будут поставлены дорожные знаки, оповещающие о тупиках, жилых зонах, главных дорогах, и так далее.

На участке автотрассы «Зыкеево – Мещерское – Прохорово – обход МОПБ №2» будут установлены дублирующие знаки ограничения скорости. На трассе Старосимферопольское шоссе – Манушкино появится новый пешеходный переход. На дороге НСТ «Оксино» км 0+860 планируется убрать съезд.

На пешеходном переходе на участке трассы Чехов, ул. Гагарина, км 1+115 будут установлены энергосберегающие лампы. Здесь же будет нанесена горизонтальная разметка на дорогу.

Вам может понравиться

Ильхам Алиев: Баку положительно относится к нормализации отношений между Арменией и Турцией

Баку положительно смотрит на возможное улучшение отношений между Арменией и Турцией и не собирается высказывать по этому поводу особого мнения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что в ситуации,

В результате обстрела ВСУ в Еленовке повреждена линия электропередач

В поселке Еленовка, что находится на территории ДНР в результате обстрела из украинских БМП-1 вышла из строя линия электропередач. В настоящий момент подача электроэнергии осуществляется по резервной линии, которая была

Норвежцы недовольны усилением военного присутствия НАТО и хотят дружить с Россией

Жителей северной части Норвегии совершенно не устраивает стремительно возросшая активность Соединенных Штатов и появление на территории страны военнослужащих и боевых самолетов НАТО, сообщает телеканал NRK. Журналисты рассказывают, что общественность ратует
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 27 февраля – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 27 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |