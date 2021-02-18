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Эксперты Башстата, которые регулярно проводят мониторинг цен на продукты питания, рассказали о ситуации на рынке за неделю с 8 по 15 февраля.

За эти семь дней в республике поднялись цены на овощи. Так, «лидером» по подорожанию оказалась морковь, которая теперь обойдется на 2,14 рубля дороже, чем на прошлой неделе. На рынках ее продают по 31 рублю за килограмм.

Почти в 29 рублей обойдется приобретение килограмма картофеля, который в среднем подорожал на 1,4 рубля или на 5,1 процента в сравнении с периодом с 1 по 7 февраля.

Также эксперты отметили рост цен на огурцы, который составил 3,3 процента. Килограмм этих «летних» овощей можно приобрести за 180 рублей.

Хорошей новостью аналитики назвали снижение цен на помидоры. Теперь их средняя цена составляет 157,5 рублей за килограмм, что почти на три процента меньше, чем на прошлой неделе.

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