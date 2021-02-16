В Башкирии в отношении местного жителя было возбуждено несколько уголовных дел после обвинений женщины.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 15 февраля. Как она сообщила полиции, в ночь на понедельник она была в поездке на своей машине в Учалинском районе. В какой-то момент на неё набросился злоумышленник. Он разбил ей очки, так, что осколки разлетелись по всему автомобилю. После этого напавший изнасиловал женщину. Длилось насилие около 20-ти минут, согласно заявлению жертвы.

Затем мужчина потребовал от своей жертвы довезти его до соседнего города на её же автомобиле. Злоумышленник угрожал убить её, поэтому женщина согласилась на требование. Кроме того, мужчина забрал у неё все имеющиеся деньги.