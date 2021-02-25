В ходе заседания госсобрания Республики Башкирия глава регионального управления Следственного комитета Денис Чернятьев привел статистику по преступности в РБ. Он отметил, что больше всего в прошлом году увеличилось число изнасилований – на 188 процентов в сравнении с годом 2019-м.

По количеству всех совершенных преступлений Башкирия заняла 8-е место в России, оказавшись на одном уровне с Санкт-Петербургом, Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов страны.

Особо отметил Чернятьев тенденцию к увеличению числа тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в республике всего за год зафиксировано 354 изнасилования, 120 случаев избиений, завершившихся летальным исходом для жертв, а также 233 убийства.

Чернятьев также пояснил столь неутешительную статистику по изнасилованиям. Он отметил, что в 2020 году в Башкирии было раскрыто две серии таких преступлений. В одной из них дядя 322 раза изнасиловал собственную племянницу, а во второй отчим совершил действия сексуального характера в отношении падчерицы 118 раз. Из-за необходимости возбуждать уголовные дела по каждому из эпизодов общее количество подобных преступлений стремительно взлетело вверх.