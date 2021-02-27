Азербайджан постепенно отказывается от российского оружия и боеприпасов, переходя на турецкие. Эксперты связывают этот факт с войной в Нагорном Карабахе, которая показала эффективность поставляемых Анкарой вооружений.

Турция оказала Баку реальную военную помощь в ходе конфликта с Арменией. Она присылала своих инструкторов для обучения азербайджанских солдат, а также самое разнообразное вооружение, которое и помогло одержать победу.

Сейчас вице-президент Турции Фуат Октай заявляет, что Анкара уже готова поставить целый ряд современных авиационных боеприпасов, а также крылатые ракеты «воздух-поверхность» SOM-B2. Они не могут быть использованы на российских истребителях и бомбардировщиках из-за несовместимости. Исключение составляют лишь фронтовой бомбардировщик Су-24 да истребитель МиГ-29. Кроме того, заключаются контракты и на другие виды вооружений.