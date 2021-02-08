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В магазинах AppStore и Google Play появилось мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Как сообщается, приложение было разработано специально для граждан из стран ЕАЭС, которые собираются отправиться в поездку во время пандемии коронавируса. В приложении в виде QR-кода хранится информация о прохождении тестирования на выявление инфекции. Этот код во время путешествия по странам ЕАЭС следует показать контролирующим органам, если те его потребуют.

Для получения кода необходимо сдать анализы на выявление коронавируса. Сделать это можно в ближайшей лаборатории, которая занимается данным тестированием. Приложение само найдёт эту лабораторию – для этого потребуется включить функцию определения местоположения. Кроме того, в программу нужно будет загрузить скан паспорта для получения результатов тестирования.

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