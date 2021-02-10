В Ачинске был вынесен приговор 36-летнему мужчине, который убил свою собутыльницу.

Инцидент произошёл в мае прошлого года. Как сообщается, мужчина вместе с 50-летней женщиной, с которой познакомился лишь недавно, распивал алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, и в итоге мужчина не менее десяти раз ударил женщину ножом.

После этого обвиняемый расчленил тело женщины, и спустя несколько дней вынес останки на мусорку в пакетах. Однако в этот момент его заметила мать, которая решила навестить сына. Мужчина заявил, что выбрасывает испорченное мясо, однако эта версия не убедила его мать, и она обратилась в полицию.

Сотрудникам полиции пришлось взломать дверь квартиры преступника, так как он отказался её открывать. В этот момент он решил выпрыгнуть из окна. В итоге мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Решением суда обвиняемый был осуждён на 10,5 лет в колонии особого режима. Также он должен выплатить один миллион рублей в качестве компенсации родственнику убитой им женщины.