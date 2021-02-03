В ближайшем будущем в России могут повысить пенсии работающим пенсионерам.

Как сообщается, вопрос об индексации пенсий для продолжающихся трудиться пенсионеров неоднократно поднимался с 2016 года. В этом году было решено проработать этот вопрос, и на данный момент рассматривается идея поэтапной индексации пенсии.

Так, недавно в Госдуму поступил законопроект, согласно которому страховая пенсия всех пенсионеров, работающих в том числе, будет проиндексирована. При этом, как уточняется, индексацию будут проводить как минимум один раз в год. Величина индексации должна составлять не менее величины роста потребительских цен за предыдущий год.

В среднем, как отмечается, работающие пенсионеры получат прибавку около одной тысячи рублей ежемесячно. Но ожидать этого следует не раньше лета. Кроме того, обещается индексация выплат за предыдущие годы – с 1 января 2016 года.