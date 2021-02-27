Украина кормит своих солдат импортным картофельным пюре, причем в основном поставки этого продукта идут из Российской Федерации, сообщает издание Agronews. Больше всего эта ситуация возмущает директора украинской компании «Вимал» Сергея Самоненко, так как этот производитель считается одним из наиболее крупных на всей территории СНГ,

По словам Самоненко, продукция его компании не попадает в армию, так как не имеет поддержки государства. Российские же предприятия, равно как и европейские и белорусские, напротив, ощущают всемерную поддержку своих стран. Поэтому экспортируют картофельное пюре по всему миру.

Самоненко уточняет, что речь идет не об обычном «домашнем» пюре из картошки, а о продукте из картофельных хлопьев. На Украине было всего три линии для производства такого пюре, однако сейчас все они закрыты.

Эксперты сообщают, что Украина намерена перейти на стандарты НАТО, однако они предполагают использование для питания бойцов еще большего количества продуктов на основе картофеля. Поэтому Киев продолжит закупать их в России, что приведет к возникновению несколько абсурдной ситуации.

Авторы статьи, перевод которой представила «ПолитРоссия», пишут, что несмотря на натовские стандарты, украинская армия продолжит питаться картофельным пюре «от агрессора».