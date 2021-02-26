Украинские вооруженные силы решили ввести изменения в строевой шаг. Военным позволят поднимать ногу не на 15-20 сантиметров, а на 10-15 сантиметров. Эксперты предполагают, что это связано с нежеланием походить на российскую армию.

Информация о нововведениях была размещена на официальной страничке Командования сухопутных войск ВСУ в соцсети «Фейсбук». Военнослужащие впервые покажут измененный строевой шаг в рамках военного парада, который пройдет в честь празднования 30-летия с момента получения Украиной независимости.

Отдельный президентский полк уже осуществил демонстрационные тренировки по новой подготовительной методике. Скорость перемещения военных составляла 110 шагов в минуту, а длина их шага была равна 70-80 сантиметрам. При этом солдаты могли поднимать ногу на высоту всего 10 сантиметров. Официально в Минобороны Украины не комментируют, с чем связаны данные изменения.