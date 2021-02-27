Украинские ВС активно перебрасывает на Донбасс военную технику. В зону конфликта идут целые эшелоны с вооружением, что не может не беспокоить представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Переброска техники в подобных масштабах свидетельствует о том, что Киев решился на эскалацию конфликта.

Эксперты портала Avia.Pro опубликовали видео, которое подтверждает информацию о военных эшелонах. В них везут на Донбасс личный состав, а также артиллерийские оружия, БМП, другую бронетехнику, которая уже совсем скоро может быть задействована для полномасштабного наступления.

Кроме того, сообщается о стягивании Украиной сил непосредственно к линии разграничения. Сейчас здесь находятся десятки артиллерийских установок, а также несколько сотен боевых машин, готовых по первой команде ринутся в бой.

Напомним, что Украина повысила активность в последний месяц. Она обстреливает окраины Донецка и другие населенные пункты из гранатометов, минометов и БМП.