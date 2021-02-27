читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС активно перебрасывает на Донбасс военную технику. В зону конфликта идут целые эшелоны с вооружением, что не может не беспокоить представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Переброска техники в подобных масштабах свидетельствует о том, что Киев решился на эскалацию конфликта.

Эксперты портала Avia.Pro опубликовали видео, которое подтверждает информацию о военных эшелонах. В них везут на Донбасс личный состав, а также артиллерийские оружия, БМП, другую бронетехнику, которая уже совсем скоро может быть задействована для полномасштабного наступления.

Кроме того, сообщается о стягивании Украиной сил непосредственно к линии разграничения. Сейчас здесь находятся десятки артиллерийских установок, а также несколько сотен боевых машин, готовых по первой команде ринутся в бой.

Напомним, что Украина повысила активность в последний месяц. Она обстреливает окраины Донецка и другие населенные пункты из гранатометов, минометов и БМП.

Вам может понравиться

Соловьев опроверг информацию о зарплате в 52,6 миллиона рублей

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о том, что на своей программе он зарабатывает 52 млн рублей ежегодно. По его словам, такие слухи специально распускают его недоброжелатели. «Это чушь полная. Если

Россия призвала кураторов Украины удержать ее от новой военной авантюры на Донбассе

На форуме ОБСЕ в Вене руководитель российской делегации Константин Гаврилов призвал кураторов Киева сдерживать его авантюрные попытки снова возобновить боевые действия на Донбассе. Он отметил, что Украину нужно подтолкнуть к

На выставке IDEX-2021 в Абу-Даби впервые представили автомат АК-19

Одним из экспонатов российской экспозиции на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби стал новый автомат АК-19, который создан специально под патроны натовского калибра 5,56х45 мм. Именно эти боеприпасы в основном применяются на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 27 февраля – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 27 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |