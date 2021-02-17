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В конце мая – начале июня НАТО намеревается проводить учения неподалеку от российских границ рядом с Крымским полуостровом и Калининградом. Украина планирует воспользоваться этим в своих интересах, считает военный обозреватель Юрий Котенок.

Проведение учение уже подтверждено американским генералом Тодом Уолтерсом, поэтому можно предположить, что эскалацию конфликта на Донбассе Украина подгадает как раз под учебно-тренировочные мероприятия Североатлантического альянса.

В ходе самих учений, считает эксперт, НАТО будет отрабатывать «нападение» на Калининградскую область и Беларусь для того, чтобы «расширить» Сувалкский коридор. Это позволит сделать РФ более уязвимой, а также создать для войск альянса оптимальные условия для реальной атаки на Россию.

Вторая цель учений – отработка блокады Крыма, полной изоляции полуострова от РФ. Этим вполне может воспользоваться Украина, которая попытается вернуть «свои» территории.

Учения НАТО выгодны Киеву еще и тем, что он может начинать полномасштабное наступление на Донбасс, не опасаясь возможного вмешательства России. Все дело в том, что многочисленные армии Трансатлантического альянса, стоящие прямо у границ, не дадут ей отвлечься на помощь самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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