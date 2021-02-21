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Слободан Самарджия, военный аналитик из Сербии, предсказал, что в случае военного конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом Польша и Украина превратятся в «расходный материал».

Эксперт указал на недавнее моделирование войны между Польшей и Россией, проведенное в рамках учений «Зима-2021» и приведшее к тотальному поражению поляков. По его мнению, в реальном столкновении Варшава бы то же проиграла Москве уже через несколько дней, став при этом обычным расходным материалом.

Подобная участь, по словам аналитика, ждет и Киев, который в последние годы сделал все возможное, чтобы оборвать все связи с Россией. Самарджия добавил, что при попытке США силой изменить обстановку на Украине РФ получит возможность привязать к себе многие другие украинские регионы помимо Донбасса.

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