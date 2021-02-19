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Венгерские нейрофизиологи установили, что собаки входят в число животных, которые способны отличать своё тело от остальных объектов, а также понимать его границы.

Помимо человека, ранее такая способность была обнаружена лишь у приматов и слонов. Выявить её удалось во время эксперимента – собакам требовалось принести хозяину мячик по команде. При этом мячик был прикреплён к ковру, на котором сидела собака. Таким образом, чтобы выполнить команду, собаке требовалось понять, что её тело является помехой. Ожидалось, что собаки не сумеют выполнить команду, однако большинство из них справились за 10-15 секунд.

По словам учёных, собаки теперь являются единственными животными, которые могут осознавать границы своего тела, однако не способны узнать себя в зеркале. Также указывается, что проведённые в последние годы исследования выявили у собак и другие черты интеллекта и психики, которые, как считалось ранее, есть только у человека.

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