Американские специалисты рассказали о продукте, на 25% понижающем риск смерти от некоторых заболеваний. Об этом рассказало издание Express.

Речь идёт о перце чили. Как заявляют эксперты, его регулярное добавление в пищу на четверть понижает риск смерти от онкологии или связанных с сердцем и сосудами заболеваний.

Этот вывод был сделан после тщательного изучения сведений о 570 тысяч людей. Было замечено, что у тех людей, которые регулярно употребляют перец чили, риск смерти от раковых болезней была ниже на 23%. Также у них был на 26% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Объявляется это тем, что в перце чили находится капсаицин. Это вещество помогает регулировать сахар, содержащийся в крови, а также обладает рядом полезных свойств, в том числе, оно является антиоксидантом.