На Ямале учёные приступили к исследованию останков мамонта, которые были найдены летом 2020 года.

Отмечается, что останки были обнаружены на озере Печевалавато. До наших дней сохранилось около 80% скелета и различные фрагменты тела, включая кожу и шерсть. Так, был найден череп мамонта, большая часть позвоночника, рёбра и тазовые кости, части конечностей. Согласно предварительной оценке учёных, мамонт погиб около 30 тысяч лет назад.

Изучением останков займутся специалисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Планируется выяснить пол мамонта, его возраст, а также питание в процессе его жизни. Также будет определена причина его смерти. По одному из предположений, мамонт застрял в расщелине и не смог выбраться. Отмечается, что исследование является долгим процессом, и результаты ожидаются не ранее августа.