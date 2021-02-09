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Американские специалисты рассказали, по какой причине иммунитет человека может не заметить коронавирус.

Как указывается, иммунитет распознаёт вирусные инфекции по белкам. Но в ситуации, если последовательность ДНК вируса была изменена, то и само вещество тоже изменяется, и на какое-то время оно становится «невидимым» для иммунитета.

Со временем иммунная система учится распознавать и мутировавший вирус, и начинает вырабатывать к нему антитела. Но на это может уйти немало времени, и вирус может измениться в очередной раз.

По словам специалистов, существует немало вирусов, которые выдерживают несколько мутаций. Например, ВИЧ-инфекция мутирует очень быстро, и иммунитет не в состоянии разыскать этот вирус. Это же и объясняет отсутствие вакцины против ВИЧ. Коронавирус же меняться с аналогичной скоростью не способен.

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