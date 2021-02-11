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Специалисты в ходе нового исследования установили качества, которые делают речь человека наиболее вызывающей доверия.

Результаты нескольких экспериментов были опубликованы в научном издании Nature Communications. Добровольцам требовалось оценить речь выступающих спикеров по нескольким параметрам. При этом по каждому параметру проводилась серия прослушиваний с промежутками в несколько дней. Это было сделано для получения более достоверных результатов.

В итоге, было выделено несколько параметров, которые вызывают у слушателей больше доверия. Так, наиболее честной речь кажется в ситуации, когда выступающий постепенно снижает высоту голоса. Кроме того, влияет и расстановка акцентов посредством интенсивности. А вот смех никакого влияния на доверие не оказывает.

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