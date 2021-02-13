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Ученые Калифорнийского университета Сан-Диего задались целью выяснить, по какой причине современный человек выжил, в то время как его ближайшие «родственники» – денисовцы и неандертальцы, – вымерли много веков назад.

Автор исследования Алиссон Муотри рассказала, что в ходе исследования, призванного установить истину, ученые сравнили геномы всех трех разновидностей людей. Благодаря этому им удалось найти значительные отличия в 61 гене. Но один из них привлек наиболее пристальное внимание экспертов. Это ген NOVA1, который принимает наиболее активное участие в развитии мозга, а также оказывает большое влияние на формирующуюся нервную систему.

Чтобы выявить влияние этого гена, команда ученых вырастила в лаборатории искусственный мозг человека. После этого с помощью редактирования CRISPR эксперты изменили ген NOVA1 таким образом, чтобы получить копию мозга денисовцев и неандертальцев. По результатам этого эксперимента ученые сделали вывод, что несмотря на схожие размеры мозга современных людей и других гоминидов, у последних мыслительный орган работал как-то по иному. Что и не позволило выжить и добиться тех же успехов, что и наш вид. Но для получения подробностей необходимо проводить дополнительные исследования.

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