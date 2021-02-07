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Международная группа ученых исследовала истории болезни нескольких тысяч мужчин и женщин из разных стран мира и вычислила наиболее опасный возраст для представителей обоих полов. В расчет брались риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследований выяснилось, что женщины могут столкнуться с риском возникновения инсульта или инфаркта уже после 30 лет. При этом сообщается, что к подобным последствиям приводят злоупотребление сигаретами и алкоголем, частые стрессы и игнорирование требований здорового питания.

Мужчинам серьезные недуги сердечно-сосудистой системы грозят после 40 лет. После достижения этого возраста они должны внимательно прислушиваться к своему организму и своевременно реагировать на подаваемые ним сигналы опасности.

Ученые советуют как мужчинам, так и женщинам больше двигаться и правильно питаться. Это главные требования, позволяющие свести риски инсультов и инфарктов к минимуму.

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