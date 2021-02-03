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Герпетологам из Зоологической государственной коллекции Мюнхена удалось обнаружить крошечную рептилию – хамелеона-брукезию, длина тела которого не превышает 13,5 миллиметров. По словам ученых, им известно несколько видов подобных существ, однако этот является самым маленьким из них.

Ученые рассказали, что поймали сразу двух хамелеонов – самку и самца. При этом первый оказался немного большим по размерам и имел достаточно большие половые органы по отношению к длине всего тела (около 20 процентов).

Ученые провели компьютерную томографию найденных хамелеонов, которая подтвердила, что это взрослые особи. Все дело в том, что в теле самки созревало сразу два яйца, из которых позже вылупится потомство.

По словам герпетологов, обнаруженным хамелеонам сразу же был присвоен статус исчезающего вида животных, так как миниатюрные рептилии на Мадагаскаре все чаще становятся жертвами человеческой деятельности.

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