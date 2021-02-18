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Североатлантический альянс наметил на май-июнь текущего года крупные учения, в которых примут участие все союзники, включая Балканы и прибалтийские государства. Планируется привлечение к учебно-тренировочным мероприятиям более 30 тысяч военнослужащих, причем все они будут находиться в непосредственной близости от российских рубежей.

Примерно на это же время РФ планирует собственные учения, которые станут своеобразной подготовкой к масштабному мероприятию «Запад-2021», намеченному на сентябрь. Скорее всего, в мае-июне в них будут задействованы и белорусские войска.

Эксперты прогнозируют что маневры, проводимые одновременно Россией и НАТО вполне могут привести к множеству инцидентов. Которые в свою очередь станут началом Третьей мировой войны. Напряжение между альянсом и РФ в последнее время постоянно возрастает, поэтому одного незначительного конфликта может оказаться достаточно, чтобы разжечь полномасштабное боевое столкновение.

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