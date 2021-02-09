В Армении стартовала новая программа по беспилотным летательным аппаратам. Предполагается, что на первом ее этапе будут подготовлены специалисты, которые в дальнейшем начнут создавать ударные дроны собственного производства. Процесс это не быстрый, однако Турция уже сейчас забеспокоилась из-за появления в регионе конкурента.

Руководитель программы Седрак Варданян рассказал, что по всей Армении пройдут семинары, в которых смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и профессии. Кроме того, проектирование, разработка и использование дронов будут включены в школьную программу.

По словам Варданяна, 45-дневная война продемонстрировала, что Армения отстает от Азербайджана и Турции в технологическом плане, поэтому сейчас одна из главных ее задач заключается в том, чтобы наверстать упущенное.