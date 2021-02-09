Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Армении стартовала новая программа по беспилотным летательным аппаратам. Предполагается, что на первом ее этапе будут подготовлены специалисты, которые в дальнейшем начнут создавать ударные дроны собственного производства. Процесс это не быстрый, однако Турция уже сейчас забеспокоилась из-за появления в регионе конкурента.

Руководитель программы Седрак Варданян рассказал, что по всей Армении пройдут семинары, в которых смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и профессии. Кроме того, проектирование, разработка и использование дронов будут включены в школьную программу.

По словам Варданяна, 45-дневная война продемонстрировала, что Армения отстает от Азербайджана и Турции в технологическом плане, поэтому сейчас одна из главных ее задач заключается в том, чтобы наверстать упущенное.

Вам может понравиться

Водителей Подмосковья призвали минимизировать поездки на машине из-за морозов

Представители Минтранса Подмосковья попросили местных автомобилистов минимизировать количество поездок на авто по…

МИД Украины ждет ответа от России на закрытие Зеленским трех телеканалов

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что Украине «прилетит» от России…

Террористы 13 раз обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

Идлибская зона деэскалации подверглась массированным обстрелам, ответственность за которые взяла на себя…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -13 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 9 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 9 °C |