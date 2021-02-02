Турецкие самолеты за январь 128 раз нарушали границы воздушного пространства Греции. По информации издания To Vima, 73 самолета принадлежат турецким ВВС, а семь из них вторгались в греческое небо с оружием на борту.

Остальные нарушения допустили гражданские воздушные суда, однако это также является вторжением, сообщают авторы издания.

На прошлой неделе Турция и Греция провели серию переговоров, призванных решить территориальные споры, которые длятся уже несколько десятилетий. Страны никак не могут поделить ни воздушное, ни водное пространство, из-за чего между ними регулярно возникают конфликты.

Так, в прошлом году Анкара начала разработку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, что чуть не привело к войне, так как Греция заявила о праве собственности на часть шельфа, на котором Турция обнаружила газ.