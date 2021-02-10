В ночь на среду турецкие ВС начали операцию против Рабочей партии Курдистана под названием «Коготь орла-2» (Pençe Kartal 2). Об этом заявила пресс-служба турецкого оборонного ведомства.

Она отметила, что первая часть этой операции была проведена летом прошлого года, когда в северных регионах Ирака турецкие военные уничтожили более 80 объектов, принадлежащих курдам. В январе 2021-го появились сообщения о том, что Турция вновь готовится к вторжению. На этот раз целью выбрали город Синджар, в окрестностях которого располагаются базы РПК.

Сейчас участие в операции принимает 2500 тысячи турецких военных, которые с января готовили наступательный плацдарм. Кроме того, на подступах к городу оборудована взлетно-посадочная полоса, с которой будут стартовать бомбардировщики и истребители ВВС Турции.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что в борьбе с РПК готов к сотрудничеству с властями Ирака а также с официальным курдским правительством. Эксперты считают, что он пытается заручиться их поддержкой, чтобы расширить границы операции.