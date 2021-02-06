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Мощный ракетный удар частично разрушил сразу три турецких военных базы, расположенных в Сирии, сообщает издание Avia. Pro. Авторы публикации уточняют, что атаке подверглись позиции, расположенные неподалеку от города Айн-Исса.

Кто именно наносил удар, в настоящий момент не сообщается. Однако известно, что ракеты прилетели с юго-востока, где сейчас базируются военнослужащие Ирана и сирийской армии.

Издание «Rojava Network» отмечает, что атака была проведена сразу после того, как протурецкие боевики обстреляли из артиллерийских орудий сирийские позиции у города Айн-Исса. Кроме того, буквально за день до удара состоялась передача джихадистам нового вооружения военнослужащими Турции.

Сирийские СМИ заявляют, что пока ответственность за ракетный удар, в результате которого пострадали турецкие военные, не взяла ни одна из воюющих сторон. Они также отмечают, что несмотря на активность российского военного контингента, ситуация в Айн-Иссе остается очень сложной из-за постоянных наступательных действий протурецких боевиков.

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