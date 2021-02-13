Россия активно модернизирует старые и строит новейшие субмарины, из-за чего ее подводный флот превращается в серьезную угрозу для Североатлантического альянса, уверены авторы публикации в издании The Diplomat. Они поясняют, что с момента развала Союза до 2000 года наблюдалась деградация российского ВМФ, однако ее удалось успешно остановить и достичь прогресса за счет увеличения оборонного бюджета.

Эксперты написали, что прогресс хорошо виден на примере строительства подлодок проекта 955 «Борей». Первая принадлежащая к нему субмарина строилась в течение 16 долгих лет, однако на вторую потребовалось на десять лет меньше. Речь идет о подводных лодках «Юрий Долгорукий» и «Князь Олег».

РФ сейчас параллельно работает над несколькими проектами, которые включают в себя и подводные лодки пятого поколения. Кроме того, не стоит забывать о беспилотнике «Посейдон», который хоть и не является полноценной субмариной, но представляет собой весьма опасную разновидность оружия для подводной войны.

Также Россия успешно реализует и проект 885 «Ясень», в который входят субмарины четвертого поколения. Они строятся с учетом новейших технологий скрытности, а также оснащаются новейшими видами вооружений. Именно к этому проекту принадлежит подлодка «Северодвинск», которую авторы называют наиболее боеспособной в современной России.