Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия активно модернизирует старые и строит новейшие субмарины, из-за чего ее подводный флот превращается в серьезную угрозу для Североатлантического альянса, уверены авторы публикации в издании The Diplomat. Они поясняют, что с момента развала Союза до 2000 года наблюдалась деградация российского ВМФ, однако ее удалось успешно остановить и достичь прогресса за счет увеличения оборонного бюджета.

Эксперты написали, что прогресс хорошо виден на примере строительства подлодок проекта 955 «Борей». Первая принадлежащая к нему субмарина строилась в течение 16 долгих лет, однако на вторую потребовалось на десять лет меньше. Речь идет о подводных лодках «Юрий Долгорукий» и «Князь Олег».

РФ сейчас параллельно работает над несколькими проектами, которые включают в себя и подводные лодки пятого поколения. Кроме того, не стоит забывать о беспилотнике «Посейдон», который хоть и не является полноценной субмариной, но представляет собой весьма опасную разновидность оружия для подводной войны.

Также Россия успешно реализует и проект 885 «Ясень», в который входят субмарины четвертого поколения. Они строятся с учетом новейших технологий скрытности, а также оснащаются новейшими видами вооружений. Именно к этому проекту принадлежит подлодка «Северодвинск», которую авторы называют наиболее боеспособной в современной России.

Вам может понравиться

Учёные назвали параметры речи, которая вызывает у людей доверие

Специалисты в ходе нового исследования установили качества, которые делают речь человека наиболее…
  • Анна
  • 11.02.2021
  • читать 1 минуту

Названа причина, по которой Ельцин выбрал Путина своим преемником

До дефолта в 1998 году Борис Ельцин намеревался сделать новым главой государства…

Атаку на авиабазу РФ на Ближнем Востоке связали с США

По странному совпадению буквально за несколько часов до обстрела российской авиабазы «Хмеймим»…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 6 °C |