Телеведущая Роза Сябитова на своей Instagram-странице рассказала о четырёх качествах, которые, как она считает, должны быть у каждой хорошей жены.

Так, телеведущая отметила, что у находящейся в браке женщины времени будет не хватать, так ей надо будет вести хозяйство, а также находить время для мужа и детей. Поэтому ей стоит заранее к этому подготовиться. Женщине стоит приучиться рано вставать, и готовить еду не для себя, а для остальных. Готовить она должна быстро, но при этом вкусно.

Также Сябитова заявила, что будущим женам необходимо обладать такими качествами, как терпение и дисциплина. Одним из самых важных качеств ведущая считает субординацию и уважительное к ней отношение.

Сябитова также привела сравнение семейной жизни с кораблём, на котором муж является капитаном, а его супруга и дети – помощниками. И от помощи жены зависит то, каким будет «путешествие».