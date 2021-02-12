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Турция вознамерилась расширять свое влияние не только на Кавказ и Ближний Восток, но и на целый ряд территорий России и бывшего Советского Союза. На такой вывод экспертов навела географическая карта, созданная компанией Stratfor и показанная по турецкому государственному телеканалу TR1.

Согласно ей, к 2050 году Турция собирается расширить влияние на Крым, Калмыкию, Ставропольский и Краснодарский края, а также на Астраханскую и Ростовскую области. На карте под турецким контролем оказались и другие российские регионы.

Помимо этого, интересы Турции распространяются на бывшие советские республики – Азербайджан, Грузию, Армению и Литву, а также на целый ряд других государств, среди которых Египет, балканские страны, ОАЭ и Саудовская Аравия, Кипр, Ирак, Греция.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается спрашивать у кого-либо советов по поводу собственной оборонной политики. Также, по его словам, бюджет на увеличение боеспособности армии в 2021 году был увеличен в 11 раз.

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