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На телеканале CNBC сообщили, что непризнанное международным сообществом островное государство Тайвань спасло Соединенные Штаты в ходе торговой войны с КНР.

В автомобильной отрасли в начале текущего года возникла кризисная ситуация – у большинства компаний появились трудности с получением микросхем и чипов, которые необходимы для выпуска новых машин. В результате многие автозаводы остановили свои сборочные линии. Ситуация усугубилась из-за ограничений, наложенных США на производителей микросхем из Китая.

Однако решить эту проблему вызвалась компания TSMC, находящаяся на Тайване и планирующая в скором времени создать завод по выпуску чипов прямо в США. На его постройку будет потрачено примерно 12 миллиардов долларов. Отмечается, что он сможет полностью покрыть текущие потребности производителей.

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