Денис Пшеничный, являющийся сыном Валерия Пшеничного, рассказал подробности уголовного дела своего отца.

Как сообщается, Валерия Пшеничного, которого прозвали «русским Илоном Маском», задержали в начале 2018 года. Его обвинили в хищении средств, предназначенных на разработку трёхмерной модели подлодок проекта 636 «Варшавянка».

Спустя несколько месяцев Валерий Пшеничный скончался в СИЗО. Поначалу предполагалось, что он совершил суицид, но затем на его теле были найдены следы от пыток. Кроме того, на теле имелись признаки, указывающие на пережитое сексуальное насилие.

По словам Дениса Пшеничного, его отца убили «из-за мести за отказ платить ФСБ-шникам за крышевание бизнеса». Так, ещё до того, как было возбуждено уголовное дело в его отношении, у него вымогали 100 миллионов рублей, пообещав за это отсутствие проблем.

В России Денис Пшеничный был объявлен в международный розыск. Он проходит фигурантом по тому же делу о мошенничестве, что и его отец. Отмечается, что ему дали политическое убежище по Франции.