Свиньи продемонстрировали необычное поведение в новом исследовании

Свиньи вряд ли когда-то обойдут человека по интеллекту, но новое исследование показывает, что некоторые виды данного рода парнокопытных обладают удивительным уровнем поведенческой и умственной гибкости.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, проверялась способность четырех свиней играть в простую видеоигру с использованием джойстика. Каждое животное продемонстрировало некоторое концептуальное понимание, несмотря на ограниченную ловкость при выполнении задач, которые обычно давались нечеловеческим приматам для анализа интеллекта.

В исследовании участвовали две йоркширские свиньи по имени Гамлет и Омлет, а также две микропига Панепинто: Эбонит и Слоновая кость. В рамках первой фазы эксперимента животных научили приближаться к монитору и пользоваться джойстиком с помощью морды. Затем их научили играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора с помощью джойстика до четырех стен на экране.

Каждая свинья выполняла задания лучше, чем это может получиться случайно. Это указывает на то, что животное понимало, что движение джойстика связано с курсором на экране компьютера. По мнению исследователей, тот факт, что эти животные без противопоставленных больших пальцев смогли преуспеть в этой задаче, «очень примечателен».

«Для животного нелегко понять концепцию того, что поведение, которое они проявляют, оказывает влияние на что-то еще. То, что свиньи могут делать это, заставляет задуматься, чему еще они способны научиться и как такое обучение может повлиять на них», – рассказывает ведущий автор доктор Кэндис Кроуни, профессор Университета Пердью и директор Центра изучения благополучия животных Пердью.

Сара Т. Бойсен, известная своей работой с познанием шимпанзе, стала соавтором исследования.

Ученые уже знают, что свиньи способны к различным типам обучения, от тех же базовых команд, которым обучаются собак, например «ко мне» и «сидеть», до более сложных форм поведения, требующих от них подчинения правилам игры. Одно исследование даже показало, что свиньи могут использовать зеркала, чтобы находить спрятанную пищу в загоне, отмечает Крони.

В текущем исследовании команда использовала еду, чтобы научить и закрепить навык, но также обнаружила, что социальные контакты могут сильно повлиять на их результаты. Например, когда машина, выдающая лакомства, не работала, свиньи продолжали давать правильные ответы, используя только вербальные и тактильные сигналы. И только вербальная поддержка, казалось, помогала животным в самых сложных задачах.

«Такого рода исследования важны, потому что, как и с любыми другими живыми существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями, и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение», – отмечает Крони. «Поэтому у нас есть этическое обязательство понимать, как свиньи получают информацию, и что они способны выучить и запомнить, потому что это в конечном итоге влияет на то, как они воспринимают свое взаимодействие с нами и окружающей средой».

В то время как свиньи не могли показать уровень навыков нечеловеческих приматов в видео-задании и не соответствовали критериям, используемым для приматов для демонстрации полного владения концепцией, исследователи заявили, что недостатки могут частично объясняться характером эксперимента, который был разработан для ловких, ориентированных на зрительный компонент млекопитающих.

Исследование закончилось до того, как ученые смогли изучить более амбициозную задачу: можно ли использовать такой компьютерный интерфейс с символами для более прямого общения со свиньями, как это было сделано с нечеловеческими приматами.

«Информирование о методах управления и улучшение благосостояния свиней было и остается основной целью, но на самом деле это вторично по отношению к лучшему пониманию уникальности свиней, помимо какой-либо выгоды, которую мы можем получить от них», – подчеркивает Крони.