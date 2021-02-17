Размещая свои бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии, Соединенные Штаты полагали, что так им будет значительно проще «сдерживать» Россию в арктическом регионе. Однако из-за этого решения они поставили перед «дилеммой» Норвегию, которая с одной стороны не горит желанием вступать в противостояние с РФ, а с другой – не может оказать партнерам по Североатлантическому альянсу. Также ракетоносцы на базе «Орланд» совсем не понравились Москве.

Точку зрения России ясно высказал глава МИД Сергей Лавров, который заявил, что появление американских стратегических бомбардировщиков вносит серьезную напряженность в арктический регион. А также в отношения между РФ и Норвегией.

Кроме того, Москва предприняла несколько мер, демонстрирующих недовольство наглыми действиями США. Так, сперва над северными морями пролетели российские ракетоносцы Ту-160, которые попутно отработали удары по всем американским базам в регионе. После этого для возможного столкновения с B-1B Lancer перевооружили истребители 4 поколения Су-27, которые базируются совсем рядом с Норвегией. По мнению экспертов, эти боевые самолеты вполне способны справиться с ракетоносцами в воздушном бою, поэтому у России появился дополнительный сдерживающий фактор.