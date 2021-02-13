Переход украинских войск в полномасштабное наступление станет серьезной проблемой для самопровозглашенных республик Донбасса, уверены экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, ВСУ уже за двое суток заблокирует Донецк и сомнет вооруженные силы ополчения.

Стрелков рассказал, что шесть лет непрекращающегося военного конфликта негативно повлияли на мотивацию ополченцев. Практически все подразделения армий ЛНР и ДНР недоукомплектованы, поэтому воевать будет просто некому. Он подчеркивает, что приведенный сценарий Украина сможет реализовать только в том случае, если непризнанные республики не получат полноценную военную помощь от России.

Стрелков уверен, что добровольцы готовы в любой момент отправиться на защиту Донбасса от ВСУ. Однако в случае полномасштабного наступления Киева они просто не успеют своевременно добраться до региона, так как за 48 часов Украина заблокирует Донецк.