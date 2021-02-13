читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Переход украинских войск в полномасштабное наступление станет серьезной проблемой для самопровозглашенных республик Донбасса, уверены экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, ВСУ уже за двое суток заблокирует Донецк и сомнет вооруженные силы ополчения.

Стрелков рассказал, что шесть лет непрекращающегося военного конфликта негативно повлияли на мотивацию ополченцев. Практически все подразделения армий ЛНР и ДНР недоукомплектованы, поэтому воевать будет просто некому. Он подчеркивает, что приведенный сценарий Украина сможет реализовать только в том случае, если непризнанные республики не получат полноценную военную помощь от России.

Стрелков уверен, что добровольцы готовы в любой момент отправиться на защиту Донбасса от ВСУ. Однако в случае полномасштабного наступления Киева они просто не успеют своевременно добраться до региона, так как за 48 часов Украина заблокирует Донецк.

Вам может понравиться

Нехватка денег не дает Украине приобрести новые истребители для своих ВВС

На модернизацию украинских ВВС придется потратить не менее полутора миллиардов долларов, заявляет…

Турецкие ВС могут быть причастны к обстрелу российской авиабазы в Сирии

Ракетный обстрел российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии мог быть организован турецкими военнослужащими,…

Телеканал TR-1 показал карту расширения влияния Турции на Россию

Турция вознамерилась расширять свое влияние не только на Кавказ и Ближний Восток,…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – переменная облачность, до -18 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 13 февраля – снег, до -14 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до -1 °C |