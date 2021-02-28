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В немецком издании Stern высоко оценили роботизированную систему «Маркер», созданную в РФ и пригодную для ведения полномасштабной войны роботов.

Авторы материала отмечают, что новейшая платформа может быть использована для запуска беспилотников-камикадзе и поддержки наземных подразделений. Уже сейчас Россия способна взяться за отработку маневров, связанных с возможным началом военного конфликта с использованием роботизированных машин.

В статье указывается, что «Маркер» является пока что концептом, созданным для испытания технологий следующего поколения. Эксперты отмечают, что с помощью него можно запускать целые группы БПЛА, которые могут включать в себя как разведывательные дроны, так и аппараты-камикадзе.

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