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Как стало известно, закрывшийся в конце 2020 года телепроект «Дом-2» возвращается на экраны.

Долгое время судьба шоу была неизвестна, и выдвигались самые разные версии касаемо его дальнейшего существования. Теперь же, как стало известно изданию StarHit, неопределённость исчезла – шоу планируется транслировать на телеканале СТС Love.

Кроме того, указывается, что после этого шоу будет час или два выходить и на канале СТС. Это произойдёт со временем, но не гарантируется. Ведущие проекта, по всей вероятности, останутся те же самые – Ксения Бородина и Ольга Бузова. Также останутся некоторые участники из старого состава, и будут набраны новые.

Само шоу планируется немного изменить в формате, сделать его более современным и интересным.

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