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Издание «Комсомольская правда» раскрыло, сколько зарабатывают российские звёзды в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечается, гонорары артистов если и снизились, то несущественно, однако возможностей зарабатывать стало меньше. Кроме того, заработок зависит от деятельности артиста.

К примеру, Кристина Асмус зарабатывает 22 тысячи рублей, выступая в театре. Она состоит в Театре имени Ермоловой и играет главные роли. Столько же получает сын Дмитрия Нагиева Кирилл, работающий в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Впрочем, в театрах многие артисты в принципе зарабатывают не очень много, и трудятся там на полставки ради любви к профессии и ради престижа.

Однако и в театрах есть высокие зарплаты. Так, в некоторых театрах выплачивается дополнительный гонорар за каждый спектакль. Кроме того, артист получает немалую прибавку, получив звание народного или заслуженного.

Съёмки в кино или сериалах оплачиваются за съёмочный день. Известные актёры могут получать 150-300 тысяч за день, а менее известные – 60-100 тысяч рублей за день.

Известные и востребованные звёзды, такие как Светлана Лобода, Сергей Лазарев, и другие, за каждый концерт получают 4-6 миллионов рублей. Такие исполнители, как Ольга Бузова или Niletto, обойдутся значительно дешевле – в 1,5 миллиона рублей.

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